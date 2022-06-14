Премьеры Израиля и Италии обсудили Украину, продовольственный кризис и поставки газа в Европу

14 июн. 18:55

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министров Израиля и Италии Нафтали Беннета и Марио Драги. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Главными темами переговоров стали ситуация на Украине, продовольственный кризис и экспорт природного газа в Европу через Египет.

"Одним из основных вопросов, который мы обсуждали и продолжим обсуждать сегодня – это вопрос энергии. В настоящее время Европа остро нуждается в энергии, а у Израиля есть природный газ в нашей исключительной экономической зоне. Это хорошая новость для Израиля, Италии и Европы. Мы обсудили вопросы сотрудничества, необходимого для того, чтобы израильский природный газ мог быть использован в Европе", - цитирует Беннета РИА Новости.

Помимо этого, Беннет и Драги договорились провести межправительственную встречу (G2G) в Израиле в ближайшее время, впервые за последнее десятилетие.