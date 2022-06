Россия ввела санкции против 49 британских граждан

14 июн. 18:48

Россия ввела санкции в отношении 49 журналистов и представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел РФ.

Под санкции попали заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, парламентский заместитель министра обороны Великобритании Лео Докерти, командующий ВМС Великобритании, начальник штаба ВМС Великобритании Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Великобритании Майкл Вигстон, командующий ВВС Великобритании Майкл Вигстон, заместитель начальника Стратегического командования ВС Великобритании Роберт Эндрю Мавоган, топ-менеджеры оборонной компании BAE Systems, руководители промышленной группы Thales UK.

Также в черный список внесены журналисты The Guardian, The Daily Telegraph, Sky News, The Times, BBC, Daily Mail, The Independent, Financial Times и других изданий.

Всем им закрыт въезд в Россию.