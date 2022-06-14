Ереванский "Арарат" усилился форвардом из Боснии

14 июн. 18:37

Ереванский футбольный клуб "Арарат" подписал боснийского центрального нападающего Александра Глишича, сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что ранее Глишич выступал в узбекистанском "Динамо" из Самарканда, а до этого играл в составе ереванских клубов "Алашкерт" и "Урарту".

"Под знаменами "Алашкерта" Глишич провел 48 матчей в чемпионате Армении, в которых забил 15 голов. В составе "Урарту" Глишич стал автором пяти голов в 14 матчах", - отмечает Sputnik Армения, уточняя, что в послужном списке боснийца три гола за "Алашкерт" в еврокубках.