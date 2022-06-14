Медведев: Запад продолжит попытки уничтожения экономики России

14 июн. 18:08

В своем рвении уничтожить российскую экономику наши враги будут идти до конца, выразил уверенность зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, главный инструмент для этого – введение санкций – продолжит применяться.

"Все понимают, что в своём рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца. Вводить против нас всё новые и новые санкции, под надуманными предлогами исключать Россию из различных организаций", - говорится в сообщении Медведева, которое опубликовано в его Telegram-канале.