В Баку пройдет встреча с художницей Латафат Мамедовой

14 июн. 17:16

Пространство Современного Искусства YARAT приглашает на встречу с азербайджанской художницей, членом Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО, членом Международной ассоциации изобразительного искусства ЮНЕСКО и членом группы художников Бакыркёй в Турции Латафат Мамедовой, сообщили организаторы.

Латафат Мамедова в 1973 году окончила художественное училище имени Азима Азимзаде, удостоена множество наград за свою работу в различных художественных группах в городах Балтии.

Также в послужном списке Латафат Мамедовой опыт преподавательской деятельности в Азербайджанском государственном педагогическом университете.

Встреча пройдет 17 июня в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, начало – 19.00.