Суд оштрафовал "Победу" за овербукинг

14 июн. 16:47

Авиакомпании "Победа" (дочернее предприятие "Аэрофлота") придется выплатить штраф в размере 100 тыс рублей, наложенный Роспотребнадзором за отказ пассажиру с билетом в перевозке из-за отсутствия свободных мест.

Законной эту меру признали арбитражный суд Московского округа, а также две нижестоящие инстанции - кассационная жалоба лоукостера отклонена. "Победа", просившая признать незаконным постановление Роспотребнадзора от 29 июля 2021 года о привлечении ее к административной ответственности, получила отказ.

В марте 2021 года перевозчик совершал рейс из Екатеринбурга в Сочи, было продано 197 билетов при возможности разместить 189 пассажиров. Пять человек не попали на самолет, один из них пожаловался в Роспотребнадзор.