Сотрудники "Боржоми" подали в суд

14 июн. 16:46

Работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" вместе с профсоюзами направили в Ахалцихский районный суд иск, в котором требуют вернуть на работу 50 уволенных ранее сотрудников, рассказали в пресс-службе Профсоюзов.

"Мы ждем предложения со стороны правительства и начала переговоров. Пока после вчерашних заявлений премьера с нами никто не связывался", - цитирует ее представителя Sputnik Грузия.

Участники забастовки предупреждают, что через несколько дней они подадут второй иск, в котором пойдет речь о выплате зарплаты за апрель и май для 250 сотрудников.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет ее совладельцем, и все проблемы с работой заводов "Боржоми" будут решены, все сотрудники добьются справедливости.