Открытие кинофестиваля "Женщины снимают: СССР – страна победившего феминизма" прошло в кинотеатре "Художественный". В программу вошли советские фильмы разных десятилетий, снятые режиссерами-женщинами, такими как Татьяна Лиознова, Юлия Солнцева, Лариса Шепитько и другие. Цель фестиваля - показать, что в СССР режиссура не была чисто мужской профессией. Фильмом открытия стала социальная драма Светланы Дружининой "Исполнение желаний", премьера которой прошла в 1974-м году.

"Это была первая картина. После балетной школы я сознательно тихонечко поступила на актерский факультет ВГИКа, - рассказала Светлана Дружинина. - Это была тайна. Я закончила ВГИКовскую мастерскую Таланкина. Затем началась работа в кинематографе. Было очень непросто. Но случилось так, что в объединении, где я проходила практику, скончался хороший режиссер. "Освободилась" картина, называлась она ”Исполнение желаний” по роману удивительного писателя Вениамина Каверина. Надо было срочно заполнять нишу, чтобы деньги, государством потраченные, не уходили. Надо было искать режиссера. Каверину предложили очень много фамилий, в основном мужчин. И была одна единственная женская фамилия. Он провел потом многочисленные переговоры со многими нашими режиссерами, и почему-то остановил выбор на моей персоне. Так и случилось, что я стала снимать это кино".