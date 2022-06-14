В Турции заявили, что план ЕС "наказать Россию" потерпел крах

14 июн. 16:42

План по сокрушению экономики России путем введения нефтяного и газового эмбарго потерпел поражение, так как Москва получает высокий доход с продажи ископаемого топлива, пишет турецкая газета Star gazete.

"Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа", - сказано в статье.

Издание отмечает, что высокой прибыли способствовали: рост цен на энергоносители на мировом рынке, наращивание поставок российского топлива в страны Востока и Азии и нежелание части европейских стран отказываться от российского импорта.