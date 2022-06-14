Рецидивист задержан за угрозы убийством собутыльнику в Карачаево-Черкесии

14 июн. 16:38

Житель аула Нижняя Мара стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Дело было открыто накануне по ст.119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый задержан за преступление, совершенное им ранее. Ему грозят принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Преступление было совершено седьмого июня. В дежурную часть обратился 55-летний житель поселка Правокубанский, который рассказал, что его приятель, 39-летний житель Нижней Мары, после совместного употребления алкоголя взял кухонный нож и стал угрожать убить его.

Задержанный дал признательные показания.