Расходы россиян выросли почти на 12% за год

14 июн. 16:37

Исследование холдинга "Ромир" показало, что в начале июня расходы россиян в годовой динамике выросли на 11,9%.

С 6 по 12 июня недельные расходы россиян увеличились на 3,8% по сравнению в предшествующей неделей. Средний чек увеличился на 1,9%, достигнув 685 рублей. В годовой динамике чек вырос на 9,3%, отмечают аналитики.

В конце мая средний чек россиянина опустился до 656 рублей, однако с приходом летом он начал расти - до 672 рублей с 30 мая по 5 июня, до 685 рублей с 6 по 12 июня.

Данные "Ромир" указывают на то, что показатели среднего чека и динамика недельных номинальных расходов россиян в 2022 году увеличились в среднем на 10% по сравнению с аналитическими данными 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин 7 июня сообщил, что инфляция в стране находится на нулевом уровне.

Напомним, Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года на уровне 14-17%.