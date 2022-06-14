Аджария ждет гостей на фестиваль с фейерверком в честь открытия сезона

14 июн. 16:21

Морской туристический сезон в Аджарии откроется 15 июня летним праздником.

Фестиваль под слоганом "Лето начинается здесь" откроется в Батуми возле Башни азбуки. В программе шоу воздушных змей, ди-джей-сеты, спортивно-развлекательные мероприятия, в том числе танцы, пантомима, детские конкурсы, авиашоу. Вечером на площади состоится концерт, участие в нем примут "Мгзавреби, "Тамада", KILLAGES, "Асеа сул", See Side и Techno Band Offsidе. Праздник завершится в 03:00 красочным фейерверком.

В этом году Аджария ждет большого потока туристов. Для гостей региона открылись каньон Капнистави, где можно увидеть каскад из восьми водопадов, спускаясь на веревках по скале, а возле горы Намхлеви в Шуахеви и Кеда появились новые зоны для пикника. Туристов привлекает местечко высокогорной Аджарии – село Мирвети, где природные красоты дополняет арочный мост царицы Тамар.

Любителям птиц рекомендуется отправиться в села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми, лучше всего наблюдать пернатых в бархатный сезон.

Конный туризм и пешие прогулки понравятся гостям ущелья Горджоми.

Всего за последние два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов.