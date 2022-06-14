Дело о крупной мошеннической сети передано в суд в Армении

14 июн. 16:17

Масштабную мошенническую сеть, в которую попались 129 человек, ликвидировали в Армении, об этом сообщает Следственный комитет.

В ведомстве пояснили, что 32-летний мужчина с июля 2019 по апрель 2021 года вместе с еще девятью гражданами, личность которых пока не известна, создал 19 кредитных организаций. Используя различные схемы, они выманили 140 млн драмов (более $300 тыс) у потерпевших.

Подельники якобы оформлял кредиты на технику с выгодной процентной ставкой, а затем обналичивали средства, забирая себе комиссию, передает Sputnik Армения.

По еще одной схеме, пользуясь полученными данными граждан, преступники брали кредиты на их имя и забирали их в свои карманы.

Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд.