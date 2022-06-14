Шотландия готовит новый референдум о независимости

14 июн. 16:08

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила о готовности добиться проведения нового референдума о независимости страны.

"После всего, что произошло – брекзит, Борис Джонсон, коронавирус... – время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор. "Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали", - добавила Стерджен.", - приводит ее слова РИА Новости.

Она также заверила, что любой референдум будет проведен в соответствии с законом и сейчас правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.