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Глава Кисловодска лично встретит всех туристов, которые приедут на выходных

Глава Кисловодска лично встретит всех туристов, которые приедут на выходных

Для туристов, которые прибудут в Кисловодск на поездах во время открытия курортного сезона 18 и 19 июня, устроят праздничную встречу на вокзале, написал глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

"Будем вместе с представителями исторического "водяного общества", артистами национальных коллективов, с чаем и вареньем торжественно встречать на перроне отдыхающих, приехавших на курорт на поездах дальнего следования", - пояснил он.

Градоначальник подчеркнул, что намерен лично поприветствовать каждого туриста.

Гостям так же вручат фирменные сувениры и "кисловодские проездные", по которым можно будет бесплатно посещать городские музеи.

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