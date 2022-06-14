Эрдоган: Турция должна отстаивать свои интересы в космосе, как и везде

14 июн. 15:57

Турция должна бороться за свои интересы в космосе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию телекоммуникационного спутника Türksat 5B.

Благодаря ему пропускная способность передачи данных в стране вырастет в 15 раз, кроме Турции, в зону его покрытия попадают весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

"Турция обязана отстаивать свои интересы в космосе, точно так же как на суше, в морях и в воздушном пространстве. Это - долг чести каждого гражданина", - цитирует главу государства Anadolu.

Турецкий лидер также анонсировал, что отечественный спутник зондирования Земли İMECE будет запущен в январе следующего года, телекоммуникационный спутник Türksat 6A - в середине 2023 года. В итоге в ближайшее время число действующих спутников Турции на орбите Земли вырастет с восьми до десяти.