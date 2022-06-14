ЕК вынесет заключения по заявкам Украины, Грузии и Молдавии 17 июня

14 июн. 15:40

Еврокомиссия должна вынести заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на статус кандидатов на вступление в Евросоюз в пятницу 17 июня, сообщил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

Он опроверг информацию СМИ о якобы уже принятом решении, пояснив, что накануне прошли лишь аналитические дебаты, на которых члены коллегии выразили свое видение ситуации в рамках подготовки решения, которое будет озвучено в пятницу.

"То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу в коллегии состоятся дебаты и будет объявлено заключение", - цитирует Мамера "Интерфакс".

Дипломат уточнил, что процедура проходит по обычному сценарию.

Пресс-секретарь добавил, что после вынесения заключения Еврокомиссией страны-члены ЕС должны будут обсудить, насколько убедительны ее аргументы.