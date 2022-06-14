Память жертв теракта в Буденновске почтили на Ставрополье

14 июн. 15:37

В Ставропольском крае сегодня вспоминали жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

У здания отдела полиции города собрались представители органов внутренних дел, администрации города, ветераны и семьи сотрудников, а также местные жители. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу у отдела, где высечены имена погибших сотрудников. По окончании собравшиеся выпустили в небо белые шары и почтили память погибших минутой молчания.

В июне 1995 года группа боевиков во главе с Шамилем Басаевым совершили налет на Буденновск. Террористы взяли в заложники более 1,5 тыс жителей в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевики ушли в Чечню.

Басаев был убит во время спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.