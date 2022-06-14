В Москве состоялся показ фильма "Аршин мал алан"

14 июн. 17:00

С июня по декабрь в кинотеатрах сети «Москино» в Москве проходит кинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященный столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", познакомить всех желающих с уникальной программой советских фильмов, снятых в разное время в разных уголках Советского Союза, а лекции, творческие встречи и выставки позволят узнать больше об истории национальных кинематографий. Форум стартовал с показа культового фильма "Аршин мал алан", снятого Бакинской киностудией по мотивам оперетты Узеира Гаджибекова.

Информационным партнёром кинофорума выступает информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".