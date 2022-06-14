Регионы Казахстана окажутся во власти шторма в среду

14 июн. 15:33

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана на среду.

Гроза в первой половине дня с усилением ветра до 15-20 м/с пройдет в Абайской области, на севере и востоке Акмолинской области, в Алматинской области - на севере, юге и в горных районах. Ветер в грозу в Алматинской области ожидается юго-западный, 15-20 м/с, на севере и востоке с порывами до 25 м/с.

Сильный дождь прогнозируется в центре, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области - гроза, град, шквал. При этом на западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь будет в горных районах Жамбылской области, гроза с сильным юго-западным ветром - в Жетысуской области. Также днем в среду ожидается гроза на севере, юге, востоке Карагандинской области, порывы ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, днем северный, северо-восточный ветер будет достигать 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области - пыльная буря, на юге - гроза., жара до 40 градусов, ветер 15-20 м/с.

Грозы с ветром до 15-20 м/с синоптики обещают и на севере, западе Павлодарской области.

Гроза, шквал, град прогнозируются на севере, востоке области Северо-Казахстанской области, ветер 15-20 м/с, на севере, востоке области с порывами до 23 м/с.

В горах Туркестанской области также ожидаются гроза и шквал с усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с.