В Москве проходит фестиваль "Женщины снимают: СССР – страна победившего феминизма"

14 июн. 15:29

С 10 по 17 июня в Москве проходит кинофестиваль "Женщины снимают: СССР – страна победившего феминизма". Открытие состоялось в кинотеатре "Художественный". В программу фестиваля вошли советские фильмы разных десятилетий, снятые режиссёрами-женщинами, такими как Татьяна Лиознова, Юлия Солнцева, Лариса Шепитько и другие. Цель фестиваля показать, что в СССР режиссура не была чисто мужской профессией. Фильмом открытия стала социальная драма Светланы Дружининой "Исполнение желаний", премьера которой прошла в 74-м году.