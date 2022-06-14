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Две жизни унесло страшное ДТП в Казахстане

Две жизни унесло страшное ДТП в Казахстане

Автокатастрофа с жертвами и пострадавшими произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, детали рассказали в департаменте полиции Алматинской области.

По данным правоохранителей, на 336-м километре трассы столкнулись минивэн Toyota Alphard и Lada Priora. Предварительно в аварии был виноват водитель минивэна, выехавший на "встречку".

"На месте происшествия скончались водитель и пассажир легковой автомашины. Восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, госпитализированы с различными травмами в больницу Талдыкоргана", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Уголовное расследование передано в производство областного управления дознания.

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