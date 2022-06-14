Турецкая операция в Сирии начнется совсем скоро

Уже не первую неделю турецкие СМИ предупреждают о скором начале военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Первое громкое заявление поступило еще 1 июня. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении новой антитеррористической операции.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж", - сказал он.

Планируемая операция, если состоится, станет пятой для Турции в Сирии. Первая ("Щит Евфрата") была проведена в августе 2016 – марте 2017 против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в регионе Эль-Баба. Вторая ("Оливковая ветвь") прошла в 2018 году против курдских отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн. Через год Турция зачистила территории между Тель-Абъядом и Рас-эль-Айном от YPG ("Источник мира"). В феврале-марте 2020 года турецкие ВС защищали повстанцев в Идлибе от сирийских правительственных войск ("Весенний щит").

Цель нынешней операции состоит в том, чтобы довести до конца операцию "Источник мира". Тогда Эрдоган хотел создать зону безопасности вдоль всей турецко-сирийской границы. Однако давление США и вмешательство России остановило операцию. Эрдоган и его российский коллега 22 октября 2019 года в Сочи условились объявить режим прекращения огня и отвести YPG на 30 км от турецкой границы. Однако выполнить эту договоренность не удалось ввиду сопротивления курдов, курируемых США.

Теперь же Турция решилась на силовой путь устранения угрозы YPG. Почему Эрдоган ждал так долго? Во-первых, он рассчитывал на исполнение сочинского меморандума. Во-вторых, пандемия повредила турецкой экономике и ресурсам Анкары. В-третьих, Турция долгое время находилась в состоянии "холодной войны" со своим географическим окружением из-за Ливии, Катара и других проблем. Сейчас кризис в экономике продолжается, но Эрдоган мирится с ОАЭ, Саудовской Аравией, Израилем и Ираном. Кроме того, надвигаются президентские выборы – президенту нужно поднять свои рейтинги.

В последние дни все больше признаков указывает, что операция вот-вот начнется. Накануне газета Sabah сообщила, что турецкие военные заняли боевые позиции для проведения операции в Сирии. Турецкие СМИ сообщили о четырех районах проведения миссии. До этого, 8 июня, турецкий глава МИД Мевлют Чавушоглу на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заручился поддержкой Москвы. Лавров сказал, что относится с пониманием к озабоченностям Анкары в Сирии. За день до того беседу провели министры обороны России и Турции. Недавно также закончились военные учения в Турции под названием Efes-2022 с участием 37 стран. Сегодня появилась информация о прибытии испанских ЗРК Patriot в порт Мерсина. По мнению некоторых экспертов, комплекс предназначен для прикрытия операции в Сирии.

Учитывая последние события, можно сказать, что в Турции идут последние приготовления. Затягивание начала операции связано, скорее всего, с рядом факторов. Эрдоган готовит общественное мнение. Он также готовит международное сообщество и союзников по НАТО. Как известно, уже месяц идут переговоры о принятии Финляндии и Швеции в НАТО, Турция сопротивляется этому, поскольку эти страны приютили сторонников YPG и FETO. Наверняка, сейчас идет торг. Поддержка турецкой операции в Сирии – возможно, одно из условий для согласия Анкары на вступление стран Скандинавии в Альянс. Еще одним объяснением является необходимость согласия России. В зонах проведения операции – Манбидж и Тель-Рифаат – есть российская военная полиция. Не случайно, что операция не начиналась до приезда Лаврова. В-последних, Турции нужно было закончить военные учения Efes-2022 и военную подготовку непосредственно к операции.

По-видимому, операция Турции начнется уже в ближайшие дни. Заявления Лаврова в Анкаре означают, что с Москвой все согласовано. США настроены все еще критично, хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически уговаривает союзников поддержать Турцию. "Мы не должны забывать и понимать, что ни один союзник НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция", - сказал он, заметив, что опасения Анкары по курдскому сепаратизму уместны. Как реально отреагируют страны ЕС и США, узнаем после начала боевых действий. Что точно понятно – критикуя Турцию, Запад еще больше укрепит ее альянс с Россией.