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Житель Ингушетии похитил 2,5 млн рублей благодаря несуществующей мебели

Житель Ингушетии похитил 2,5 млн рублей благодаря несуществующей мебели

Хищение 2,5 млн рублей раскрыто в Карабулаке, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

Накануне правоохранители во время оперативно-розыскных мероприятий приняли явку с повинной у мужчины, который признался, что 1 мая 2018 года он обманом выманил у другого человека 2,5 млн рублей.

Подозреваемый и потерпевший подписали договор, что не позднее 1 марта 2020 года исполнитель поставит ему мебель, но свои обязательства он не исполнил, деньги же оставил себе.

Мошенник задержан и помещен в ИВС.

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