На Москву надвигаются грозы, предупреждают в МЧС

14 июн. 14:53

Во вторник с 15:00 и до конца суток в Москве местами возможны гроза и кратковременный дождь.

"Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 до конца суток 14 июня местами в Москве ожидаются гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы под деревьями.