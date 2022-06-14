Жители Владикавказа открыли нелегальный "обменник" в Верхнем Ларсе

14 июн. 14:34

В Северной Осетии передано в суд уголовное дело в отношении двух жителей Владикавказа, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Как установило следствие, в конце 2019 года один из них арендовал у местного жителя рабочее место в здании таможенного терминала в Верхнем Ларсе на российско-грузинской границе, где открыл, не регистрируя его, пункт обмена валюты.

Своей соучастнице мужчина рассказал, как покупать валюту у населения и продавать ее, как учитывать и хранить оборотные деньги и купленную валюту, а также посвятил ее в меры конспирации.

"В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей", - пояснили в управлении.

В зависимости от роли мужчине и женщине инкриминируют п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).