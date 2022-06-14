Грузия сохраняет тарифы на газ и электроэнергию

14 июн. 14:30

На сегодняшний день Грузия может позволить себе сохранить действующие потребительские тарифы на газ и электроэнергию, сообщил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания.

"Если мы проведем энергетическое сканирование нашего региона, то увидим, что цены на энергоносители – как на электроэнергию, так и на природный газ – в нашем регионе значительно растут, но Грузия старается максимально сохранить конечные потребительские тарифы", – заявил он в ходе передачи "Бизнес-партнер" на Первом канале.

Удержать цены на электроэнергию удалось благодаря работе ГЭС. "В том числе большую роль сыграла Ингури ГЭС, ремонт которой завершился весной прошлого года. В 2021 году она произвела почти на 30% больше электроэнергии, чем в 2020 году", – рассказал Нармания.

Газ для населения Грузии поставляется из Азербайджана. "Цена на социальный газ фиксированная благодаря нашему долгосрочному стратегическому партнерству, поэтому на данном этапе у нас нет давления на тариф на газификацию населения. На мой взгляд, никакого повышения тарифов в газовой сфере не предвидится", – подчеркнул он.