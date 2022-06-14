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Поставки газа по "Северному потоку" сократятся на 40%

Поставки газа по &quot;Северному потоку&quot; сократятся на 40%

Прокачка газа по газопроводу "Северный поток" сократится на 40% из-за затягивания ремонта компанией Siemens, такое сообщение распространила пресс-служба "Газпрома".

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА [газоперекачивающих агрегатов] и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сказано в нем.

Соответственно, поставки "голубого топлива" по газопроводу "Северный поток" в данный момент не могут превышать 100 млн кубометров в сутки, хотя плановый объем составляет 167 млн кубометров в сутки.

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