"Власть и народ Грузии едины по вопросу России"

14 июн. 14:08

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили заявил, что взгляды руководства страны и ее жителей идентичны, что показали результаты исследования общественного мнения.

"Исследование GORBI еще раз однозначно показал и подтвердило, что настрой "Грузинской мечты" и нашего общества в связи с ведением политики как внешней, так и внутренней, идентичны", - сказал Матикашвили, добавив, что власти Грузии озвучивают желание граждан, пишет Sputnik Грузия.

Международный центр общественного мнения и бизнеса GORBI по заказу телекомпании "Имеди" со 2 по 7 июня провел опрос, в котором в масштабах страны участие приняли 1 001 человек. Согласно их результатам, 69,8% респондентов считают, что правительство поступило правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России, которые нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению самой Грузии. С решением властей Грузии не вводить санкции не согласны 27,1% опрошенных, а 3,1% не смогли ответить на вопрос.

Согласно результатам опроса, 77,6% опрошенных согласны с политикой "Грузинской мечты" не втягивать Грузию в украинский кризис. На вопрос отрицательно ответили 20,8% респондентов, с ответом не смогли определиться 1,6%.

Также большая часть опрошенных (28,5%) заявила, что больше всего в открытии второго фронта в Грузии заинтересована крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Россию и США назвали по 12,4% респондентов, правительство Украины – 8,6%, правительство Грузии – 2,1%, а ЕС – 1,2%.

На вопрос, какой должна быть позиция Грузии, если Запад потребует от нее вовлечения в конфликт, отрицательный ответ дали 83,6% опрошенных. При этом 11,5% считают, что страна может быть вовлечена в конфликт.