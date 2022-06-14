В Адыгее отменен масочный режим

14 июн. 13:56

С 14 июня в Адыгее перестало быть обязательным ношение масок, соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Данное коронавирусное ограничение снято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что жителям старше 60 лет по-прежнему рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей. Также в регионе продолжается добровольная вакцинация, дезинфекция, работа оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, действует режим повышенной готовности.