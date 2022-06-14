Житель Казахстана заметил тонущего ребенка с балкона, снимая бурю, и спас его

14 июн. 13:45

Житель Нур-Султана, профессиональный пловец, снимая на видео с балкона шторм, случайно заметил в гребном канале человека и спас его. О героическом поступке сообщается в социальных сетях.

Мужчина выбежал из дома к каналу и долго не могу найти увиденного им человека, но в итоге услышал детский голос, зовущий на помощь.

Оказалось, что юный гребец, мальчик 10 лет, был на канале, когда началась буря, не справился с течением, и его байдарка перевернулась. К счастью, на ребенке был спасательный жилет, и, держась за камень и за лодку, он смог остаться на поверхности, передает Sputnik Казахстан.

Парень вытащил мальчика из канала, вскоре ребенка забрали его родные.