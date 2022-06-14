Чартеры в Турцию начали летать из Красноярска

14 июн. 13:40

Первый этим летом прямой чартерный рейс в Анталью вылетел из Красноярска во вторник, сообщает Tourdom.

Летать между Сибирью и Турцией дважды в неделю будут лайнеры компании AZUR air, рейсы делят между собой туроператоры ANEX Tour, Coral Travel и Pegas Touristik. Купить билет можно как у туроператоров, так и на некоторых сторонних сайтах-агрегаторах.

В ближайшие дни перелет обойдется в 80 тыс рублей в одну сторону, после 20-го июня - в 64 тыс рублей.

Выгоднее приобретать пакетные туры. Тур на девять ночей с 21 июня на двоих в отеле четыре звезды по системе "все включено" в Анталье стоит у ANEX Tour от 119 тыс рублей, у Coral Travel – от 104 тыс, у Pegas Touristik – от 140 тыс.

С 13 июня AZUR air начал также выполнять рейсы из Новосибирска в Анталью.