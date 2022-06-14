Почти 50 болельщиков, бросавших камни на футбольное поле, задержаны в Ташкенте

14 июн. 13:21

Несколько десятков человек задержаны в Ташкенте по делу ЧП на футбольном матче между молодежными сборными Узбекистана и Ирака на стадионе "Пахтакор", такое сообщение распространила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным правоохранителей, на 12-й минуте матча арбитр показал вратарю Узбекистана Абдувохиду Нематову красную карточку и назначил 11-метровый. Фанаты выразили недовольство тем, что стали забрасывать поле пластиковыми бутылками и стаканами, в ход пошли и куски бетона, передает "Газета.uz".

Один из камней угодил в живот фотокорреспонденту 1992 г.р., его унесли на носилках. После оказания помощи его в тот же день выписали из больницы. Мужчина не имеет претензий к болельщикам, жалобу подавать он не намерен.

После расследования ГУВД задержало 47 человек, шесть из них получили по 15 суток административного ареста, еще 10 арестованы на 10 суток, трое оштрафованы. В отношении 28 фанатов расследование продолжается.