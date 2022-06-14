В Дагестане снизилась реальная зарплата

14 июн. 13:19

Реальная зарплата в Дагестане за первые четыре месяца 2022 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике.

При этом в Дагестане среднемесячная номинальная зарплата за январь-апрель 2022 года составила более 32,5 тыс рублей - на 9,6% больше, чем в прошлом году.

Реальная зарплата представляет собой количество товаров и услуг, которое можно купить на номинальную заработную плату, фактически это "покупательная способность" номинальной зарплаты.