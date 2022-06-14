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Россияне смогут запрещать выдавать себе кредиты?

Россияне смогут запрещать выдавать себе кредиты?

Банк России предлагает ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов, чтобы заблокировать мошенникам возможность оформлять на граждан кредиты.

Чтобы обезопасить себя, нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Снимать и устанавливать запрет на выдачу кредитов гражданин сможет бесплатно сколько угодно раз, изменение статуса возможно в банке, микрофинансовой организации (МФО) или на сайте "Госуслуги".

Банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять наличие самозапрета в кредитной истории заемщика. В случае, если кредит, несмотря на самоограничение, будет выдан, кредитор не сможет требовать погашения долга, пояснили в пресс-службе регулятора.

Центробанк направил необходимые законодательные предложения на межведомственное согласование.

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