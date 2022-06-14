Россияне смогут запрещать выдавать себе кредиты?

14 июн. 13:14

Банк России предлагает ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов, чтобы заблокировать мошенникам возможность оформлять на граждан кредиты.

Чтобы обезопасить себя, нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Снимать и устанавливать запрет на выдачу кредитов гражданин сможет бесплатно сколько угодно раз, изменение статуса возможно в банке, микрофинансовой организации (МФО) или на сайте "Госуслуги".

Банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять наличие самозапрета в кредитной истории заемщика. В случае, если кредит, несмотря на самоограничение, будет выдан, кредитор не сможет требовать погашения долга, пояснили в пресс-службе регулятора.

Центробанк направил необходимые законодательные предложения на межведомственное согласование.