Замглавы Минтранса Ставрополья заподозрили в превышении полномочий

14 июн. 13:08

Уголовное дело о превышении должностных полномочий открыто против замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья, такое сообщение распространила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Замминистра при проведении открытого конкурса на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам автотранспортом и городским наземным электротранспортом в Ставрополе, зная о нарушениях у претендентов, незаконно выдал 23 свидетельства предоставившим ложные сведения о наличии транспорта согласно заявке", - сказано в нем.

Нарушение обнаружилось во время проверки, которую проводили прокуратура Ставрополья и краевое УФСБ РФ, чтобы установить не нарушались ли права предпринимателей.

Оказалось, что в результате действий чиновника были существенно нарушены права и законные интересы бизнесменов: они были лишены возможности заняться этим видом деятельности.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).