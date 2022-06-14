СМИ: агрохолдинг "Урал-Дон" намерен купить три донских кирпичных завода

14 июн. 13:00

Крупный агропромышленный холдинг "Урал-Дон" намерен купить три кирпичных завода, которые находятся в Ростовской области: "Комстрой", "Гуковский кирпич" и "Донской кирпич", - пишет газета "Город N" со ссылкой на президента холдинга Александра Ярошенко.

Сделка проводится в несколько этапов с постепенным приобретением доли в компании, которая является материнской для трёх предприятий.

Все три завода - лидеры по выручке среди производителей кирпича, которая суммарно составляет 802 млн рублей, предприятия выпускают в год 122 млн кирпичей, - передает "АиФ-Ростов".

Холдинг "Урал-Дон" владеет 60 тыс га земли в нескольких районах региона и специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, переработке сельхозпродукции и производстве куриных яиц.