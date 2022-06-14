Парк Горького примет школьный выпускной 25 июня

14 июн. 12:58

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве 25 июня в Парке Горького, анонсировал мэр города Сергей Собянин.

"Школьные выпускные в Москве в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них - городской - состоится в Парке Горького", - поделился он в своем официальном Telegram-канале.

Собянин сообщил, что программа праздника будет насыщенной: интерактивные площадки, три сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, театрализованное представление на воде.

Завершится выпускной торжественным салютом.

"Выпускной - одно из самых знаковых событий в жизни. Желаю ребятам, чтобы воспоминания об этом дне были яркими и приятными!" - написал мэр Москвы.