СМИ узнали подробности ЧП на строительстве тоннеля на Военно-Грузинской дороге

14 июн. 12:49

Массовое отравление угарным газом произошло после инцидента на строительстве тоннеля в районе села Коби неподалеку от границы с Россией, об этом пишет издание "Нетгазети" со ссылкой на Департамент автодорог Минрегионразвития Грузии.

По ее данным, от него пострадали 10 рабочих, они находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение на дому.

Кроме того, СМИ выяснили, что внутри строящегося тоннеля произошел взрыв, передает "Новости-Грузия".

Ранее сегодня в Минрегионразвития рассказали, что в результате ЧП погиб рабочий, гражданин Китая.