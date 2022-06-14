Нальчик и Анталью связали авиарейсы компании Red Wings

14 июн. 12:42

Российская авиакомпания Red Wings в минувшее воскресенье, 12 июня, начала выполнять авиарейсы Кабардино-Балкария – Турция, самолеты из столицы КБР отправляются каждые четверг и воскресенье, - сообщает пресс-служба аэропорта Нальчика в своем телеграм-канале.

Улететь в Анталью в четверг можно в 16.10, в воскресенье - в 13.50. В обратном направлении самолеты летают в 13.00 и 10.40, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Впрочем, особой радости у жителей региона новый авиарейс не вызвал: в комментариях под постом подписчики телеграмм-канала обсуждают цены на полеты в жаркую Турцию, приходя к выводу, что стоимость билета в один конец явно завышена и составляет около 42,5 тыс рублей, тогда как цена на путешествие в Анталью из Владикавказа значительно меньше - примерно 36 тыс рублей. Комментаторы полагают, что высокая стоимость связана с тем, что рейсы - чартерные.