Киев обвинил Тбилиси в корысти из-за отказа поддержать антироссийские санкции

14 июн. 12:33

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил грузинское руководство в корысти из-за отказа поддержать санкции против РФ.

"Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?" - написал Подоляк в соцсетях, обращаясь к главе правительства Ираклию Гарибашвили.

Ранее премьер Грузии заявил, что страна не намерена присоединяться к экономическим санкциям Запада против России.

По результатам опроса компании GORBI, около 70% жителей Грузии поддержали решение руководства страны не вводить санкции в отношении России.