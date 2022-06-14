В Эфиопии рады увеличению турпотока из России

14 июн. 12:32

В Эфиопии рады российским туристам, которые продолжают открывать для себя это направление, сообщил посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау в интервью РИА Новости.

"Добро пожаловать в Эфиопию, мы будем только рады принять российских туристов. У нас нет с этим никаких проблем. Конечно, сейчас туристы из РФ стали больше путешествовать в Африку, их число растет", – заявил он.

Посол отметил, что "более 35 тысяч эфиопов учились в России", поэтому путешествуя по экзотической стране можно встретить русскоязычных граждан.