Проверка СКР подтвердила информацию о необорудованном ФАПе в Дагестане

14 июн. 12:24

Следователи СКР проверили фельдшерско-акушерский пункт в Цунтинском районе Дагестана, фигурировавший в сюжете "Пятого канала", после чего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей, - сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России.

Следователи изъяли документацию ФАП, допросили свидетелей и потерпевшего, обратившегося в ФАП с порезом руки и из-за неоказания квалифицированной помощи ставшего инвалидом. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного потерпевшему, а также строительно-техническая экспертиза на соответствие объемов выполненных работ проектно-сметной документации при строительстве медицинского учреждения, - передает "АиФ-Дагестан".

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило оснащение фельдшерско-акушерских пунктов медицинским оборудованием. Также будут проверены другие медицинские пункты Цунтинского района.