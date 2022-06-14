Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Петропавловске

14 июн. 12:16

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Петропавловске, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Авария случилась накануне, примерно в 12.20. "39-летний житель Кызылжарского района, управляя автомобилем марки Nissan, по улице Қожаберген жырау допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

В результате пострадавшая 1957 г.р. умерла на месте трагедии до приезда скорой.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса, водителю грозит лишение свободы до пяти лет.