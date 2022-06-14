Курорты Кавминвод откроют высокий сезон 16 июня

14 июн. 12:09

Уже в этот четверг во всех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод четырехдневным фестивалем "Открытие курортных сезонов - 2022" откроется высокй курортный сезон, - сообщает управление по информполитике аппарата правительства Ставрополья.

"В каждом городе-курорте состоится специальный кинопоказ с выступлением известных актеров, среди которых - заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис, Александр Рыщенков, Сергей Баталов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все киноленты, которые продемонстрируют в рамках спецпоказов, связаны с регионом Кавминвод, а их бесплатные показы пройдут под открытым небом. Также гости праздника смогут принять участие в костюмированном литературном спектакле-променаде, мастер-классах, лазерном представлении и полюбоваться пиротехническими шоу.

Расписание мероприятий – уже на официальном сайте мероприятия.