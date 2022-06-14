НАТО попытается переубедить Турцию

14 июн. 12:06

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять опасения Анкары по поводу запрещенной в Турки Рабочей партии Курдистана перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Также он назвал решение Финляндии и Швеции о вступлении в альянс историческим. По его словам, их членство поможет укрепить организацию.

"Теперь мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе серьезные опасения Турции по поводу террористической организации РПК, и найти единый путь вперед", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек отметил, что Турция пострадала от действий РПК и терроризма больше, чем любой другой союзник. "Таким образом, у Анкары есть разумные опасения, к которым все союзники должны отнестись серьезно. Мои коллеги и я продолжаем вести тесный диалог с представителями Турции, Финляндии и Швеции, чтобы снять озабоченность Турции, а также продолжить процесс присоединения двух стран", - подчеркнул Столтенберг.