Все больше россиян готовы отправить ребенка в летний лагерь

14 июн. 12:07

Опрос ВЦИОМ показал, что за последние 2 года количество россиян, желающих отправить ребенка в детский лагерь, выросло в 2,5 раза.

В 2020 году отправить ребенка в лагерь хотели 6% россиян, в 2022 году - 15%, следует из опроса. Количество тех, кто не намерен отправлять детей в летний лагерь с 2020 года сократилось с 88% до 76%.

Исследование показало, что за последние 2-3 года хотя бы раз в лагерь детей отправляли 19% респондентов. В этом году в лагерь детей уже отправили 4% россиян.

Те, кто не хочет оправлять детей в лагерь, могут, по мнению опрошенных, бояться коронавируса - 47%, другой болезни ребенка - 17%, обеспокоены качеством питания и возможным отравлением - 15%, переживают за безопасность отдыха - 15%.