Азовское море вскоре поглотит 440 га суши, предупреждают ученые

14 июн. 11:50

В ближайшие 20 лет территория суши в Краснодарском крае и Ростовской области может значительно уменьшиться за счет увеличения площади Азовского моря, сообщают ученые Южного научного центра РАН.

Море может "съесть" территорию, сопоставимую с Ватиканом на Кубани. Как объясняют специалисты, берега Азовского моря состоят из рыхлых и малоустойчивых пород, размыванию способствуют рост уровня моря, сгонно-нагонные явления, распашка прибрежной зоны, несанкционированные карьеры, строительство.

В Краснодарском крае под угрозой оказались Щербиновский, Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский районы.