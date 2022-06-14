Майнинговая ферма в Казахстане стала жертвой крупной кражи

14 июн. 11:47

Майнинговую ферму обокрали на 44 млн тенге в казахстанском Шымкенте, сообщает телеканал "Хабар 24".

Как отметили в полиции, ночью трое мужчин проникли на ферму и похитили 46 аппаратов. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, которые при помощи камер видеонаблюдения выявили автомобиль преступников.

Позже стало известно, что один из задержанных ранее чинил электричество на ферме. Подозреваемые полностью признали свою вину и возместили нанесенный потерпевшему ущерб.

Стоит добавить, что мужчин приговорили к ограничению свободы сроком на 5 лет.