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ЦБ Армении решил не менять ставку рефинансирования

ЦБ Армении решил не менять ставку рефинансирования

Центральный банк Армении не стал менять ставку рефинансирования, и она осталась на уровне 9,25%. Такое решение, как сообщает пресс-служба регулятора, было принято на заседании совета ЦБ.

Не претерпели изменений и сопутствующие ставки - ломбардного репо (10,75%) и средств, привлекаемых из банков (7,75%), передает Sputnik Армения.

Сохранение ставки означает, что Центробанк не видит необходимости в дальнейшем улучшении денежно-кредитных условий, полагая, что экономика Армении справляется с ситуацией.

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